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鉅亨速報

盤中速報 - 金融保險類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額11.62億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19


台股今日金融保險業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌2.08%，總成交額11.62億元，大盤占比5.11%。

該產業上漲家數5、下跌家數38、平盤家數5。領跌個股元大金(2885-TW)09日09:19股價下跌1.1元，報29.65元，跌幅3.58%。

金融保險近5日下跌0.64%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 金融保險 集中市場加權指數
近一週 -0.64% -3.74%
近一月 +4.17% +2.71%
近三月 +3.3% -1.94%
近六月 +16.3% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21064.57-1.73%
元大金29.6-3.74%

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