盤中速報 - 金融保險類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額11.62億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19
台股今日金融保險業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌2.08%，總成交額11.62億元，大盤占比5.11%。
該產業上漲家數5、下跌家數38、平盤家數5。領跌個股元大金(2885-TW)09日09:19股價下跌1.1元，報29.65元，跌幅3.58%。
金融保險近5日下跌0.64%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|金融保險
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.64%
|-3.74%
|近一月
|+4.17%
|+2.71%
|近三月
|+3.3%
|-1.94%
|近六月
|+16.3%
|+8.34%
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