盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額6.18億
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 13:34
台股今日電子通路業類股表現強勁，06日13:33相關指數上漲2.05%，總成交額6.18億元，大盤占比0.69%。
該產業上漲家數12、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股全達(8068-TW)06日13:30股價上漲2.7元，報29.7元，漲幅10%。
電子通路類指數近5日下跌6.03%，櫃買市場加權指數下跌4.43%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-6.03%
|-4.43%
|近一月
|+7.31%
|+9.97%
|近三月
|-12.0%
|+0.69%
|近六月
|-3.77%
|+3.2%
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