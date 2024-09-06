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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額6.18億

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 13:34


台股今日電子通路業類股表現強勁，06日13:33相關指數上漲2.05%，總成交額6.18億元，大盤占比0.69%。

該產業上漲家數12、下跌家數1、平盤家數2。領漲個股全達(8068-TW)06日13:30股價上漲2.7元，報29.7元，漲幅10%。

電子通路類指數近5日下跌6.03%，櫃買市場加權指數下跌4.43%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -6.03% -4.43%
近一月 +7.31% +9.97%
近三月 -12.0% +0.69%
近六月 -3.77% +3.2%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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