國家隊上半年大舉加碼撐陸股！中央匯金救市最積極 這族群持股佔比高達七成

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 16:16

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中國股市今 (9) 日連續第二個交易日走跌，自 5 月底以來跌跌不休，如今滬指離 3000 點保衛戰漸行漸遠，每日成交規模也從此前上兆人民幣一路下滑至 5000 億人民幣，但包括中央匯金、中國證金、社保基金以及中證金融資管等中國國家隊越跌越買。

根據中國財經資訊平台《格隆匯》伴隨著上半年財報悉數公布完畢，國家隊最新持股情況也正式出爐，截止今年第二季底合計持有股票 ETF 市值為人民幣 5838.7 億元，比去年底的 1176.95 億元成長近 400%。中央匯金自去年 10 月 23 日官宣增持 ETF 以來，截至 7 月規模已超過 6000 億元，其中滬深 300ETF 規模達 4700 億元，上證 50ETF、中證 1000ETF、科創 50ETF、創業板 ETF 也都有所增持。

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根據過去歷史經驗，中央匯金逆勢加碼表現尤其明顯，像是在 2015 年第三季，A 股跌幅平均為 33%，中央匯金持股規模僅從 2.2 兆降低至 2 兆，占流通股比重從 4.6% 增至 5.9%，可見逆勢加碼救市規模不小，但在 2019 到 2021 年行情持續上漲期間，中央匯金持股比重顯著下降，超過 3 個百分點。

在 2021 年底至 2024 年第二季期間，股市持續下跌，中央匯金持股規模從 1.9 兆增長至 2.5 兆，占流通股的比例從 2.5% 提升至 3.5%。從持股類別來看，中央匯金在內的「國家隊」持股銀行類股市值為人民幣 2 兆 5748 億元，佔總持股規模 70% 以上，其次為非銀金融，市值為 3409 億元，食品飲料、公用事業、交通運輸等 10 多個行業僅持股數百億元，規模佔比均較小。

數據顯示，國家隊透過主動、被動形式增持銀行，明顯帶有很強的示範效應，對場內其餘主力資金均有引導作用，加之市場風險偏好低青睞高股息板塊，對今年銀行板塊大漲有不可忽視的正向作用。

具體而言，中國國家隊持股市值逾 100 億的公司股票超過 33 家，其中銀行 8 家、非銀金融 9 家。這些大型企業中，今年前八月有 26 家收益為正，漲幅超 20% 的企業高達 16 家。

在持股市值較小的企業中，中央匯金壓中了深圳華強（今年漲逾 210%）這家大黑馬，早在 2015 年第四季就成為華強前十大流通股東之列，之後經過加碼，在股價暴漲之前仍為第六大股東。

此外，國家隊在今年第二季首度成為 129 家企業前十大流通股東之列，持股市值普遍不足人民幣 5 億元，僅有 8 家超過 5 億元，其中中國證金以 5.24 億股重新出現在招商銀行前十股東之列，持股市值達人民幣 168 億元。

值得注意的是，國家隊對 213 家企業進行了加碼操作，其中東方電氣、明泰鋁業、中集集團、中國巨石、玲瓏輪胎、安井食品、比亞迪、山推股份等 8 家龍頭增持股數比例均超過 80%，這些股票表現基本上不算差。

從投資報酬方面來看，根據 Choice 數據，截至 6 月底，以證金、匯金為代表的國家隊今年持股上漲 13.4%，大幅跑贏同期上證指數的 0.25% 跌幅，獲利人民幣 5300 億元。

國家隊的動向越來越容易容易形成場內共識，市場話語權也越來越大，有望超過北向資金。此前 A 股在盤中即時披露北向資金流入流出動向，且在盤後披露買入賣出具體標的且券商終端、財經媒體等平台也即時推送北向資金動向，加劇了市場各類主體跟蹤關注北向資金密度。