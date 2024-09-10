比亞迪7月銷量全球第三 靠技術創造中國車企奇蹟

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-10 11:40

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最新數據顯示，今年 7 月全球汽車銷量，比亞迪 (002594-CN) 以 31.56 萬輛躋身全球第三，僅次於豐田和福斯，這也是中國車企首次躋身全球銷量前三名的位置。

在全球車市中大放異彩的同時，比亞迪在中國的表現也非常強勢，比亞迪上半年營業收入首次超越上汽集團，成為中國車企第一。

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比亞迪公布上半年財報指出，營收達 3011.27 億元 (人民幣，下同)，年增 15.76%，上汽集團則為 2,846 億元，年減 12.82%。淨利部分，比亞迪暴漲 115% 至 166 億元，上汽集團下滑 6.45% 至 66.28 億元，後者還不到前者的一半。

不僅營收、淨利輾壓上汽集團，比亞迪 8 月銷量達創新高的銷 37.3 萬輛，上汽集團僅 25.8 萬輛，這是比亞迪連續第三個月銷售超越上汽集團。

此外，今年前 8 個月，上汽累計銷量 233.6 萬輛，比亞迪 232.8 萬輛，差距只有 0.8 萬輛。

可以預見的是，今年比亞迪累計銷售量一定會超越上汽集團。上汽集團壟斷 18 年之久的中國最大車企集團寶座，將被比亞迪奪走了。

技術為王 砸錢研發不手軟

比亞迪之所以能夠抵達中國車企從未有過的高度，就在於其具工程師背景的創辦人王傳福相當重視研發，也為比亞迪注入了科技驅動的基因。

在比亞迪的深圳坪山區總部大樓內，有一面由比亞迪員工申請的技術專利組成的「專利牆」，牆上「技術為王，創新為本」八個大字顯得格外矚目。據悉，目前比亞迪的研發人員超過 10 萬人，在全球車企中排名第一。

財報顯示，今年上半年，比亞迪研發投入大漲 42%，達 201.8 億元，創下歷史新高，是特斯拉的 1.3 倍、上汽的 2.2 倍。換而言之，比亞迪每天都有高達 1.1 億元研發經費在燃燒。

過去 14 年中，比亞迪有 13 年研發投入高於其淨利潤，有時候甚至還是同期淨利的好幾倍。截至目前，比亞迪在科技研發領域的投入已接近 1,600 億元。