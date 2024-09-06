加速出海！陸電動巴士上半年出口量再創新高 關鍵推手是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-06 17:00

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中國電動公車正加速開往全球市場，今年初宇通客車 (600066-CN) 向沙烏地阿拉伯出口 1022 輛，創出海外交付量最大紀錄，去年累計出口 1.02 萬輛，年增率 78.87%，出口年銷量首次突破萬輛大關。 2024 年上半年出口 6500 輛，年增率亦達 58.27%。

總體來看，中國公車去年出口 43515 輛，年增 41.25%，創歷史新高，今年前 5 月出口 21828 輛，再度飆升 41.99%，再創歷史新高紀錄，因此宇通客車從去年迄今最高飆漲 474.45%，遠勝大盤表現。

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《華商韜略》報導指出，中國大巴之所以突然「爆單」，關鍵點在於「一帶一路」，數據顯示出口成長主力為中東與亞太的「帶路」國家，佔比高達 67%，但也終於打入歐洲市場。

在這些「帶路」國家中，宇通、金龍與金旅的零件組裝廠早在當地遍地開花，其中的關鍵還是中國廠商強大的個人化研發能力，能在全球先進水準下，強化語言在地化的需求。

成功進軍歐洲市場並非偶然，一是趕上歐洲推行綠能的風口浪尖，二是中國廠商在新能源核心技術上領先，最後則是中國廠商「一國一策」的模式深具吸引力。

根據 Chatrou CME Solution 數據，以宇通、比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 為首的中國廠商去年佔據歐洲三分之一純電公車的份額。