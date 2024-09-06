輝達跌至近5年低點 美銀：現在買！喜提54%漲幅 AI投資 2026年前衝就對了

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-06 12:34

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AI 晶片霸主輝達股價近日突遭利空，令多頭感到沮喪，但美國銀行認為，過去一周輝達股價大跌提供了一個有吸引力的買入機會。

輝達 (NVDA-US) 周二 (3 日) 股價暴跌 9.5%，市值縮水 2790 億美元，創下美國企業歷史上最大的單日跌幅。

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上周輝達公佈的營利預測不如投資人預期，引起市場對 AI 投資恐失去動力的擔憂，從而促使股價出現回調，對輝達雪上加霜的是，美國司法部對輝達和一些公司發出傳票，追查輝達違反反壟斷法的證據，輝達股價周三繼續下跌，前後這 3 個交易日的股價共下跌了 15%。

不過，輝達發言人 9 月 5 日否認收到美國司法部的傳票。「我們已向美國司法部詢問，但沒有收到傳票。儘管如此，我們很樂意回答監管機構可能對公司業務提出的任何問題。」而美國司法部方面，則未立即回覆置評要求。

總而言之，輝達季度業績未達華爾街最高預期、備受期待的 Blackwell 晶片存在交付問題、最近傳出的反壟斷審查傳聞，投資者對人工智慧投資趨於謹慎以及市場整體波動性加大，都成為這輪輝達股價大跌的推手。

買入良機來臨

對美國銀行來說，輝達股價下跌標誌著買入良機。

美銀周四發布的報告指出，輝達目前的估值徘徊於過去 5 年的最低水準。

美銀將輝達的目標股價設定在 165 美元，這意味著現在買入該股的投資者可望享受 54% 的上漲空間。輝達股價周四收於 107.21 美元。

美銀表示，輝達仍將是人工智慧投資的主要受益者，不會一直受到不利因素的影響。例如，分析師指出，短期內疲軟的供應基本面應該會消退。

到 2026 年前 不必質疑 AI 投資

儘管投資者對輝達下一代 Blackwell 晶片的延遲感到失望，但美國銀行估計，未來幾周應該會確認出貨。

此外，考慮到人工智慧需求的強勁，美銀預計輝達上一代 Hopper 晶片的需求不會消失。

美銀表示，至少在 2026 年之前，外界對人工智慧潛力的懷疑仍然是不必要的。分析師們寫道，那些擔心人工智慧支出浪潮尚未帶來回報的人必須耐心等待。

「科技行業將至少再花一兩年時間來密集構建輝達 Blackwell 晶片，其 AI 訓練能力提升 4 倍，推理能力提升 25 倍以上。」美銀寫道，並預計即將推出的大型語言模型將解鎖真正的人工智慧功能。

哪天不查壟斷？放寬心