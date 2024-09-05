輝達可以抄底嗎？分析師：關注200日均價是否有支撐

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-05 18:20

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華爾街一些技術分析師表示，輝達的股票目前有兩個關鍵支撐價位，可能能為其股價提供關鍵支撐力，但一旦跌破，也可能直接打破其長期以來的市場領導地位。

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首先是 100 美元的心理關口。其次是非常重要的 200 日移動均線—目前略低於 90 美元，這一水準也接近於 8 月 5 日的低點。

美東時間周三，輝達股價在 104 美元至 110 美元之間波動，最終收於 106.2 美元。

Oppenheimer 技術分析師 Ari Wald 表示，200 日均線目前約為 89 美元，也與 8 月 5 日日內低點趨同，這代表著輝達在這一支撐位之上的長期趨勢沒有任何變化。

自 2023 年 1 月以來，輝達股價一直高於其 200 日移動均線。而如果輝達的股價接近這一水準，Wald 認為，這將是「買入該股享受完整上漲趨勢的機會」。

他表示，他對輝達股價最近的疲軟並不感到意外，因為 9 月本就是美股整個市場的季節性疲軟時期。

Fairlead Strategies 創辦人 Katie Stockton 則認為，輝達的股價似乎已經疲憊不堪，可能會在一段時間內橫盤震盪。

他表示，從超買 / 超賣的角度來看，輝達顯示出中期和長期上行空間枯竭的跡象，預計股價還需要幾個月的消化期。

Stockton 評估，如果輝達股價能夠在約 90 美元的關鍵支撐位獲得明顯支撐，後續仍有望反彈，最終可能會升破 130 美元的阻力位。這意味著從當前水準，至少有 19% 的潛在上漲空間。

LPL 技術策略師 Adam Turnquist 表示，輝達在 8 月份未能達到 7 月份的高點，同時跌破了 20 天和 50 天移動均線，是危險信號。