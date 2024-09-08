〈台股風向球〉回檔壓力又來！2萬點大關高度戒備 最差恐探前低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-08 11:50

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台股上周五反彈 247 點，全周仍跌掉 832 點，止跌屬弱勢反彈，隨著美國 8 月非農新增就業人數低於預期，美股再度重挫，台積電 ADR (TSM-US) 也大跌 4.20%，本周台股回檔壓力仍重，台股交易員認為，最差狀況不排除恐探 8 月初的前低，所幸，外資期貨淨空單也在縮手，不排除逢低將再度有買盤趁勢進場，本周是否守穩 2 萬點大關值得觀察。

上周外資在集中市場大賣台股 1440 億元，創 7 月中旬來單周最大賣超，其中，台積電 (2330-TW) 遭提款達 376.59 億元，聯發科 (2454-TW) 也遭賣超 61.2 億元，中信金 (2891-TW)58 億元，廣達 (2382-TW)48 億元，元大台灣 50(0050-TW) 逾 46 億元，欣興 (3034-TW)40 餘億元。

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而外資買盤主要進場連結公司債的 ETF，10 大買超標的中有 7 檔為 ETF。

由於美國 8 月非農新增就業人數低於預期，周五美股再度重挫，其中，道瓊收跌超 410 點，標普收黑超 1.7%，那指重挫逾 2.5%，費半更狂瀉逾 4.5%，台股交易員認為，此勢必連動台股電子族群的賣盤壓力，不僅 2 萬點大關有壓，甚至恐挑戰 8 月初的前低。

永豐投顧進一步表示，從台股走勢看，月線和季線分別在 22,000 點及 22,500 點處，是上方壓力所在，而全球 AI 教父輝達股價則處在半年線位置，輝達只要沒有反彈，在無新主流帶動下資金觀望，況且大部分投資人套牢在 AI 概念股中，資金屬於擱淺模式。

永豐投顧進一步提到，9 月 10 日美國將舉行第二次總統辯論，雙方將拿出政見一較高下，政策走向及後續民調牽動著產業和股市氣氛。