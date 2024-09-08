德麥8月營收攻克6億元大關改寫歷史次高年增18%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-08 20:44
食品股王德麥 (1264-TW) 今年營運旺，德麥公布最新營收資訊，2024 年 8 月營收以 6.07 億元改寫歷史次高，僅次於今年已創下的 6.8 億元，月增 7.13%，年增 18.25%，1-8 月營收達 42.92 億元，年增 16.94%；德麥上半年稅後純益 3.71 億元，年增 11.15%，每股純益 10.02 元，德麥此一上半年獲利成績，也稱霸食品類股。
德麥 2024 年第二季營收 15.83 億元，毛利率 32.29%，季減 0.11 個百分點， 年減 1.77 個百分點，單季稅後 1.83 億元、季減 2.64%，年增 8.32%，每股純益 4.94 元。德麥 2024 年上半年營收 31.41 億元，毛利率 32.34%，年減 1.45 個百分點，稅後純益 3.71 億元，年增 11.15%，也改寫同期獲利新高，每股純益 10.02 元
德麥在台灣、中國大陸、馬來西亞、香港等市場，積極增加每月成交客戶數,，以推升業績的穩定增長。在各市場營運策略上，德麥指出，台灣市場仍將持續引進日韓流行商品，落實商品帶動原物料銷售商業模式，同時為解決缺工問題，將積極往 OEM 代工領域布局, 解決客戶痛點。
中國大陸市場方面，德麥指出，將延續今年增加成交客戶數及提升自製品產能兩二大目標，同時看好理性消費下，山姆會員店、盒馬等新零售商超崛起，將提振其代工廠的產品有效落地，目前除與烘焙設備廠新麥 (1580-TW)、三能 -KY(6671-TW) 協同作戰外，更將強化與其他設備廠商合作，提高商品「上機生產」能力。
德麥在東南亞地區的開發，以馬來西亞為發展重點，2017 年開始就呈現雙位數成長，2024 年將再增加新加坡，如直接在新加坡設公司預期將會加速成長。至於在中國大陸市場的布局，中國大陸成長最大區域預期仍在上海，會增加資源投入，2024 年重點產品是包括日本麵粉及乳品都等高單價產品對業績成長貢獻愈來愈多；香港將持續重點客戶的深耕。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇