資深分析師：美股跌勢仍未停止 估還要修正約10%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-05 13:50

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Renaissance Macro Research 創辦人兼技術分析師 Jeff DeGraaf 表示，美股近期跌勢預計還將持續，並在未來幾周內下跌約 10%。

他預計，那斯達克 100 指數可能會跌至 17000 點，這是他正在監控的關鍵技術點位，這比當前點位下跌 10%。

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對於標準普爾 500 指數，DeGraaf 正在密切關注 8 月初的低點 5120 點，以尋找可能重新測試支撐的可能性，這一位置較當前下降約 7%。

DeGraaf 擔心市場情緒仍處於看漲區域，而當市場處於或接近底部時，通常不會出現這種情況。他說：「當我們觀察散戶投機者對那斯達克迷你期貨的情緒時，他們仍然持有非常非常多的淨多頭。換句話說，他們一直在利用這種疲軟作為買入機會。而這通常是不正確的。」

交易員的看漲情緒，也與 9 月對股市歷來表現不佳的事實形成鮮明對比。

最後，DeGraaf 表示，自 2022 年 10 月多頭市場開始以來一直引領市場走高的科技股，在聯準會首次降息後的 3 個月內，通常表現不佳。

DeGraaf 提醒，「當我們特別關注科技業時，它在第一次降息後表現不佳。它非常順周期性，在聯準會第一次降息後至少 3 個月內，周期性股票往往表現不佳。」

至於下跌的結果，DeGraaf 表示，到 9 月底可能會出現進一步的疲軟，並蔓延到 10 月初。

DeGraaf 表示，這樣的下跌將導致股市在兩個月內幾乎沒有波動，這可能「讓人們變得相當沮喪」。