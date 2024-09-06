就業狀況: 主要反應招聘減少、遇缺不補，裁員尚可控

永誠資產管理處 2024-09-06 16:44

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經濟數據再度牽動市場情緒: 製造業疲軟

本週公布的經濟數據，9/3 晚間 製造業 PMI 再度扮演點燃市場波動情緒

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PMI 的數據再度使得衰退的預期，擴散影響股市下跌，包含隔日台股 999 點下跌。

然而當前 FED 最為關注的是就業狀況，因為從褐皮書中也可以看出端倪，過去 1 個半月期間，美國 9 分區中，經濟狀況為 3 地區成長、6 地區持平下滑，製造業多數疲軟 (與 PMI 大致相符)，但預期未來 1 個半月期間，反而是 6 個地區持平或改善 (復甦)。因此震盪復甦仍是預期。因此複製 8 月份，由仍屬復甦成長的服務業 PMI 公布，稍稍緩和了衰退的情緒。

但市場重點放在非農就業報告，因為 FED 關注的數據指標，若要提及降息 2 碼與否，與就業狀況是否快速惡化最相關。本文撰寫時間，在非農報告前幾小時，但從本週大量公布的各種總經數據，可嘗試推敲。

就業狀況緊縮但未達裁員臨界點

首先從 FED 褐皮書之中的報告內容，就業水平大致持平或輕微上升。裁員數字很少，但一些公司削減班次和工作時長，未填補公佈的職位空缺 (遇缺不補)，代表主要通過自然減員(非主動裁員) 來降低員工數量。

這點反應到本週數據，職位空缺率確實再度下滑，包括上月數據的修訂也下修，但是挑戰者報告的裁員數據尚可控，都指向當前就業狀況的緊縮，主要是招聘減少，但裁員狀況仍然少，因此可能仍稱不上快速惡化。

就業狀況的前瞻指標 - 職位空缺率，上個月數據大幅下修，加上新一個月數據持續減少，反而成為連續兩個月跌破 5% 臨界值。

一翻兩瞪眼的程式單交易: 債券、日元 (降 2 碼) VS 股市、原物料 (降一碼)

9/6 15:30 的 FED watch(市場預期)

非農就業報告的「非農就業新增人數、失業率」兩項數據，就是一翻兩瞪眼的分水嶺，數據的事前預期都比上個月上升，而以目前較為觀望、回測震盪的股價位階，能達到預期或以上，原則上就能化解市場上對降息 2 碼的預期 (衰退疑慮)，因為這已經是 FOMC 前最後一次非農就業數據，降 2 碼也可能持續用數據觀察，等待後續用幾次會議，再彈性調整降息路徑，即可有助於消除本次(9 月) 降 2 碼，帶動程式單交易，出現短線止跌反應。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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