威剛8月營收30.29億元 估本季營運持穩

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-06 17:52

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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 公告 8 月營收 30.29 億元，月減 0.83%，年增 1.93%，累計前 8 月營收 269.93 億元，年增 39.68%；威剛表示，第三季合約價穩步向上，記憶體現貨市場需求也逐漸好轉，除了第三季營收可穩定發展，在過去幾季採購成本優勢下，預計單季毛利率與營運績效仍將維持不錯表現。

威剛進一步指出，目前對今年下半年與明年的 DRAM 市況依舊相當有信心，由於上游供應商持續提高 HBM 的產能，預期整體 DRAM 產能將自第四季開始至明年下半年，逐季出現供應吃緊的情況，加上 AI PC 與 AI 手機的滲透率也將從今年第四季起增加，因此即便明年上游產能利用率及製程良率拉升，整體 DRAM 產出增加的速度仍趕不上需求大幅增長的速度。

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NAND Flash 方面，各家上游供應商也同樣維持漲價步調，但在考量價格漲勢過高恐將壓抑終端消費性需求與單機搭載容量成長，下半年價格漲幅將逐步放緩，不過整體而言，NAND Flash 市況仍是供需平穩。