法巴人壽傳退出台灣？彭金隆喊話盼繼續投資台灣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 19:59

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有媒體報導指出，法國巴黎人壽傳出可能出售台灣保險分公司，金管會主委彭金隆今 (6) 日出席活動時強調，法巴集團算是對在台投資最多的外商，希望他們能繼續投資台灣，一起努力發展亞洲資產管理中心；法巴保險集團亞洲區總裁黃 (金喜) 葹表示，台灣形同她的第二個家，也是未來想退休養老的地方，台灣是法巴保險集團全球布局的重要市場。

彭金隆今天下午出席法國巴黎人壽舉辦的「洞見保險趨勢 引領保障新主流」高峰會，彭金隆開場致詞表示，台灣還是一個非常有發展願景的市場，特別是行政院這次提出「發展亞洲資產管理中心」的宏願，很多人覺得可能會重蹈覆轍，但他認為，現在台灣的金融環境已經跟以前很不一樣。

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彭金隆提及，過去幾個月走訪各金融機構時，大家都對「亞洲資產管理中心」提議及方向感到非常雀躍，特別是金融機構，都紛紛認為可以找到全新的發展方向，帶動整體社會發展。

彭金隆指出，法國巴黎在國際上非常大的保險集團，期許法巴集團能夠增加對台灣的投資，不論是哪種金融產業都非常歡迎，希望在台灣發展金融或資產管理中心的大前提之下，大家一起來努力。

黃 (金喜) 葹致詞時則說，我們在台灣經營 26 年，一路走來不離不棄，希望監管環境、通路可以共同製造更好環境，讓我們能在這裡為台灣民眾提供更好的保障與服務，這是我們的願望。