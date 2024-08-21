威剛攜手研華 打造基於輝達平台的AI自走機器人

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-21 11:55

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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (21) 日宣布，與研華 (2395-TW) 在基於輝達(NVDA-US)Nova Orin 平台上，成功打造 AI 自走機器人(Autonomous Mobile Robot, AMR)，具有高整合性與強大 AI 運算效能，AMR 系統中的上位機與下位機可整合於一體機，減少 70% 導入時間，部署時程相當加速三倍。

威剛指出，此次攜手研華於國內醫院龍頭成功導入 C-Rob 智慧自主移動機器人進行消毒，減輕醫院清潔人力負擔，並協助勞力密集產業導入 AMR，對抗缺工危機。

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威剛與國內醫院龍頭合作，使用 Isaac ROS 2 打造醫院消毒自主機器人，結合 AI 人工智慧技術可以自動辨識物件與環境，並選擇最適合的方式進行消毒。採用自主機器人消毒，平均一個晚上可省下 4-6 名作業人力，大幅減輕醫院清潔人力負擔亦提高環境清消作業的成效與品質。

威剛強調，醫院專案展現公司開發 AMR 車體技術與精良的軟體能力，整合了自動化控制、相機、感測器與車體設計，偕同 AI 軟體技術，完成 AMR 同步定位與地圖建構技術，使得 AMR 可以順利在任何地景上操作順暢，滿足廠商與產業於不同環境的清消需求。

威剛 AMR 系統共有兩大主系統，上位機使用研華 MIC-710AIX 負責 AI 物件辨識與 AI 消毒演算法的即時運算，並對下位機 ROS 主機下達指令執行任務，確保清消效果最佳化且符合標準。

為加速部署，下一代威剛 AMR 車體系統整合研華 MIC-732-AO 系統，MIC-732-AO 為基於具高整合性的輝達 NVIDIA Nova Orin 可加速整合相機感測器，除了基本的避障與物件辨識，威剛也完成輝達 NVIDIA Isaac Perceptor 整合，建構完整與成熟的感知、定位和導航功能，更可加速 AMR 部署時間。