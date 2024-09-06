建新8月營收年增近3成 看好Q4營運將有感提升

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-06 18:18

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整合物流廠建新國際 (8367-TW) 今 (6) 日公告 8 月合併營收 2.48 億元，月增 5.02%、年增 29.36%，終結連 2 月下滑，建新表示，子公司建通環保自動裝卸碼頭今年起加入營運挹注，本業也有穩定成長，預料第四季營運將有感提升。

建新說明，第四季銅土客戶有機會重新回流，再加上紙業運輸新業務、印度塑化需求旺盛，樂觀看營運動能將轉強。

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建新總經理柯勝鐘強調，子公司安順、建通的裝卸業務是環保密閉式煤倉，獲國內塑化大廠採用後，成功築起企業差異化的護城河，未來將繼續協助各產業落實 ESG 政策。

目前建新專營台北港、台中港和高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流，其中，台中和高雄港的環保裝卸獲客戶踴躍採用，是未來重要的成長動能。