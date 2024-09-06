邁科8月營收年月雙增 散熱產品3D VC明年快速成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-06 18:23

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邁科 (6831-TW) 今 (6) 日公告 8 月營收 1.73 億元，年月雙增，邁科指出，受惠 AI 伺服器熱度不減，加上適逢 9 月開學推升 NB 需求，以及各品牌陸續推出 AI PC，皆帶動邁科營收成長。此外，邁科也看好，旗下散熱產品 3D VC 明年進入量產後，有望成為快速成長的主力產品之一。

邁科 8 月營收 1.73 億元，月增 15.01%，年增 19.96%；累計今年 1 至 8 月營收 12.96 億元，年增 23.66%。

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邁科指出，雖然液冷散熱是未來的主流散熱趨勢，但目前僅有輝達 (NVDA-US) 將推出的高階 Grace Blackwell 採用液冷散熱，其餘仍使用氣冷。而在目前的氣冷方案中，以熱板結合熱管的 3D VC(Vapor Chamber) 為目前氣冷的高階解決方案。

邁科進一步說明，3D VC 能解更大瓦數的熱，相較於水冷方案更具成本優勢，且在體積空間上也更具靈活性，在如今正值一般氣冷與液冷散熱交接的時間點，能解大瓦數熱的 3D VC 將被逐步擴大採用。

因此邁科除了在液冷方案已有布局外，在 3D VC 也開發已久，目前產品已開發完成，預計今年小批量試產後，明年將可進入量產，正好銜接上市場對 3D VC 的需求，可望成為明年快速成長的主力產品之一。

根據 IDC 預估，今年 PC 出貨量將達到 2.6 億台，年增 2%，到 2028 年的出貨量將達到 2.9 億台，年複合成長率 (CAGR) 為 2.4%。

另外，研調機構 Canalys 也預估，今年 AI PC 占整體 PC 市場的滲透率為 19%，2025 年將增加至 37%，滲透率接近翻倍成長，而在 2027 年時，AI PC 的滲透率將達 60%，從 2022 至 2027 的年複合成長率將高達 64%。