臺灣淨零ESG指數力拚10月上線 相關主題AUM達3780億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-28 13:23

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臺灣指數公司今 (28) 日發表「臺灣淨零 ESG 指數」，該指數與 S&P 指數公司、富邦投信共同開發編製，證交所董事長林修銘表示，預計 10 月下旬正式上線，歡迎各家投信、資產管理公司或政府基金共襄盛舉，來設計追蹤該指數的 ETF 等商品，證交所統計，ESG 相關主題指數的應用資產，合計規模達 3780 億元。

林修銘開場致詞表示，政府推動 2050 淨零碳排目標，臺灣指數公司積極與國際機構洽談合作，S&P 亦表達高度合作意願，在雙方團隊努力下，於 7 月完成指數合作簽約，雙方攜手合作開發「臺灣淨零 ESG 指數」，目標為台灣市場提供一個專注於減碳和轉型為低碳經濟的上市股票組合，作為市場參考、或投資應用的指標。

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林修銘指出，指數商品化需要資產管理機構的支持及參與，運用這檔指數設計、發行金融商品，便利投資人以簡易的方式參與永續投資，鼓勵、引導資金投入淨零轉型的上市公司，激勵企業淨零轉型，機構投資人並可落實責任投資與盡職治理，創造多贏。

S&P 董事總經理 Charbel Azzi 表示，S&P 與臺灣指數公司共同承諾以指數來支持台灣金融市場的永續發展與長期成長。過去 30 年間，指數與指數化投資不斷成長與演變，發展成為投資、退休儲蓄和財富建立的主流工具。台灣在亞洲市場被動式投資的領先地位、多樣化創新 ETF 產品以及便捷的途徑，吸引國內外 ESG 及主題等投資者。經多次改良，此檔新指數結合多種選股方法，反映低碳與氣候韌性轉型的過程，同時追求高於母指數的股息表現。

富邦投信董事長史綱表示，非市值型指數 ETF 有兩個目的，分別為「投資理念、政策推廣」及「追求績效、風險偏好」。於理念、政策角度而言，「臺灣淨零 ESG 指數」為第三代低碳指數，避免漂綠問題，加入生產能源及產業鏈碳排的計算，亦考量 SBTi 的專家認證及目標，具備更精準的方法論及政策驅動力，為投資人爭取最好的投資報酬。