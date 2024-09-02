鴻海建置ESG數位化管理平台 即時觀測全球205個據點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-02 20:23
鴻海 (2317-TW) 積極推動 ESG，集團內部更建置數位化管理平台「永續觀測站」透過數據可視化結合先進互動技術，強化數據的互動性與實用性，協助管理集團的 ESG 目標推動進程，從而幫助集團制定科學的決策和長期策略。
鴻海說明，「永續觀測站」能彙總集團在全球 205 個據點、跨 24 個國家的數據，即時掌握各地區 ESG 目標的達成狀況，透過數據分析，深入了解各單位的 ESG 執行情況，並及時提供協助，確保 ESG 目標的實現。
「永續觀測站」重視用戶體驗的視覺設計，運用動態仿真效果及生動圖像，將複雜的 ESG 數據例如碳排放、員工福祉與公司治理等關鍵指標，轉化為簡明易懂的圖形呈現，這使得信息的可讀性和吸引力大幅提升，改善數據的理解與應用，成為企業內部決策的重要支持工具。
「永續觀測站」也獲全球知名的紅點設計大獎（Red Dot Award）肯定，鴻海表示，顯示集團推動 ESG 的同時，也善用公司自身設計與創新方面的能力，未來將繼續善用在資訊科技的優勢，提升在 ESG 發展工作中的成果，持續優化永續觀測站，並進一步拓展其功能至供應鏈端。
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