央行暗示仍有空間！陸經濟弱市場盼鬆綁貨幣政策刺激 專家：還能降準四次

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-06 12:45

‌



中國目前製造業景氣、物價、房地產投資和銷售仍在收縮，市場期盼政府能再鬆綁貨幣政策支持，中國人民銀行 (下稱中國人行) 最新表示，目前金融機構的平均法定存款準備率約為 7%，還有一定的空間，存貸款利率進一步下行則面臨一定的約束。

中國人行貨幣政策司司長鄒瀾周四 (5 日) 說，降準降息等政策調整還需要觀察經濟走勢，年初降準的政策效果還在持續顯現。

‌



東方金誠首席巨集觀分析師王青認為，考慮到之前的幾次降準中，已執行 5% 存款準備金率的部分法人金融機構都未降準，很可能意味著 5% 就是當前存準率下限，這代表還有 2 個百分點的降準空間。若每次下調 0.5 個百分點的話，還能降 4 次。

廣開首席產業研究院資深研究員劉濤則說，從降準機率來看，目前中國小型銀行加權平均存準率已低至 5% 左右，短期內空間相對不大，但並不絕對意味著不能進一步下調，而中型銀行、大型銀行加權平均存款準備金率分別為 6.5%、8.5%，仍有一定的下調空間。

至於降準時機，劉濤建議中國人行在今年第三季實施年內第二次降準，以國有大型商業銀行及全國性股份制商業銀行的定向降準為主。考慮到相關銀行機構在我國銀行業的存款佔比達六成，如對其定向降準 0.5 個百分點，預計可向市場釋放流動性 6000 億人民幣以上。

王青則認為，考量到當前銀行體系流動性比較充裕，降準很可能出現在今年第四季，降準幅度將為 0.5 個百分點，釋放資金人民幣 1 兆元，主要是為了支援政府債券發行。

降息方面，今年以來 1 年期和 5 年期以上貸款市場報價利率 (LPR) 分別累計下降 0.1 和 0.35 個百分點，帶動平均貸款利率持續下行。

不過，鄒瀾指出，受銀行存款向資管產品分流的速度、銀行凈利差縮小幅度等因素影響，存貸款利率進一步下行還面臨一定約束。中國人行將密切觀察政策效果，根據經濟恢復情況、目標實現情況和巨集觀經濟運行面臨的具體問題，合理把握貨幣政策調控的力度和節奏。

劉濤則表示，考慮到實際利率依然偏高，建議有必要進一步降息。

中國人行近來進一步健全利率調控機制，多措並舉提升利率引導能力。以 7 天回購操作利率為主要政策利率，並以利率走廊工具作為輔助，同時將逆回購招標方式改為「固定利率、數量招標」，明示操作利率。

此外，貨幣政策工具箱也進一步擴容。中國人行上月起展開國債買賣操作，並在上月底發佈首個「國債買賣業務公告」。