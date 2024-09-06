黑田東彥暗示 日本央行升息空間還很大

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-06 16:33

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前日本央行行長黑田東彥周五 (6 日) 提出關於日本中性利率的粗略看法，暗示該行在政策正常化過程還中有很大的升息空間。

黑田東彥週五在上海舉行的外灘金融峰會上透過視訊連線表示，日本央行嘗試逐步接近的名目中性利率可能低於 2%。他說，短期名目利率可能低於 2%，或許在 1.5% 左右，甚至更低。

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中性政策利率被認為是既不限制也不刺激經濟成長的利率水準。根彭博社上月調查顯示，經濟學家預期日本央行在目前緊縮週期中將把基準利率提升至 1%。

在周五的演講中，黑田東彥沒有闡明他對日本央行在結束數十年來的超寬鬆政策環境時能夠將利率提高到多少水準的想法。儘管如此，黑田東彥的言論顯示日本央行還有很長的路要走，因為最近一次升息將關鍵利率提高到了 0.25%。

日本央行自 3 月結束負利率，踏上貨幣政策正常化之路，因此有關名目中性利率水準的爭論正受到越來越多的關注。

中性利率是評估央行利率可以達到多高的重要參考，儘管眾所周知，即使不是不可能，也很難絕對精確地指定，而央行不一定會在緊縮週期內達到中性利率。

黑田東彥表示，與日本央行最近的估計一致，日本的實際自然利率可能約為 0% 或更低。日本央行上周發表了一篇論文，提議日本的自然利率在 - 1% 至 0.5% 之間。名目中性利率可被視為自然利率加上通膨率。