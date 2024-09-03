PIMCO估日銀最快1月升息 準備積極投資日本超長債

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-03 16:30

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PIMCO 日本部門預測，日本央行最快明年 1 月再度升息，表示準備積極投資超長期日本公債，因為報酬率已升至更具吸引力的水準。

Pimco Japan 投資組合經理 Tadashi Kakuchi 表示，儘管 8 月份存在地緣局勢不確定性和金融市場動盪，但日本央行貨幣政策正常化的態度並未改變，「下次升息最快將於明年 1 月。」

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日本公債殖利率仍處於上升的趨勢，8 月東京核心通膨加速升溫，支持了日本央行貨幣政策正常化的腳步，而週二 (3 日) 的 10 年期公債拍賣不慍不火的結果，也可能使殖利率進一步走高。

自日本央行 2013 年開始量化寬鬆以來，超長期債券遠期利率首次超過 3%。 Kakuchi 說，殖利率曲線仍然陡峭，也沒有購買較長期政府公債的長期需求，這是一個值得承擔一點風險的機會。

由於投資疲軟加上日本央行縮減購債，超長期債券的供需平衡正在惡化。日本財務省也已開始考慮縮短日本公債的發行期限，不過 Kakuchi 表示，情況將在六個月左右有所改善，且需求的增加可能使整個債市的穩定。