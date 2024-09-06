貿聯-KY資料中心線束出貨暢旺CSP客戶積極追單 下半年營運逐季增
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-06 15:53
連接線廠貿聯 - KY(3665-TW) 總經理鄧劍華表示，受惠北美雲端服務供應商 (CSP) 客戶對於資料中心需求持續強勁，下半年營運逐季成長方向不變，且在客戶積極追單下，目前觀察動能可望延續到明年。
鄧劍華表示，目前觀察市場上的資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡、持續成長，貿聯的北美四大 CSP 客戶也看到不錯的訂單動能，帶動整體營運表現；貿聯第二季 HPC 業務佔營收比重 15.5%，公司預計還會繼續增加。
貿聯指出，4 家美國 CSP 的資本支出將年增 55-60%，然後在 2025 年再成長 10-15%，可能還有上調空間，CSP 資本支出加速，主要是由於對下一代 AI 資料中心基礎設施和 AI 伺服器的投資，公司將因此同步受惠。
其他應用方面，鄧劍華認為，工業落底後正在築底階段，但受惠半導體帶動資本設備出貨。貿聯預估，第三季工業用線束出貨可望季增；車用線束受到電動車市況拖累，出貨將下滑，電器用線則估持平。
貿聯 8 月因歐洲暑假導致工作日減少、出貨量略有下降，營收也下滑，不過，鄧劍華認為，屬於單月波動，第三季還是會優於第二季，第四季會更好，且因為產品組合轉佳，毛利率也將維持向上趨勢。
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