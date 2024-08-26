貿聯-KY斥18億元併購東歐Easys 強化半導體設備業務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-26 20:04

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連接線束場貿聯 - KY 今 (26) 日公告，擬斥 5150 萬歐元 (約新台幣 18.3 億元)，全資併購位在東歐的 Easys s. r. o.，強化半導體設備業務的需求，雙方預計在 9 月中旬簽署最終購買協議。

貿聯表示，此次併購將增加客製化產品業務的產能和技術，以滿足半導體設備業務的需求，期望 Easys 併入我們的工業用事業群後，資本設備能成為工業用事業群的最高佔比業務，進一步提升營運表現。

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Easys 於 1999 年在奧地利成立，聚焦半導體產業次級零件供應和開關櫃生產，目前在斯洛伐克也設有工廠。貿聯表示，Easys 的商業模式與貿聯在 2020 年時收購新加坡商 Speedy Industrial 相似。

根據 Easys 官網資料，公司專注中小規模、高客製化產品，提供包括電子、金屬和塑膠零件，以及機械、機電和氣動組裝等垂直整合解決方案，應用領域涵蓋半導體和風能等領域。