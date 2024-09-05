貿聯-KY攜手荷蘭Phix 布局下世代光子晶片異質整合封裝技術

‌



鄧建華表示，伴隨 AI 崛起，高效能運算（High Performance Computing；HPC）需求越來越強勁，如何為客戶提供更高速運算、更高頻傳輸的產品是重要課題，此次與 Phix 合作預計能帶動產品規格更上層樓。

貿聯說明，過往傳輸線以銅為主，但損耗跟效率終有極限，無法應付未來高頻高速需求，因此以矽光子打造的光學傳輸是最佳解方，像是能符合下世代的高速網路傳輸、數據傳輸速率等。