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貿聯-KY攜手荷蘭Phix 布局下世代光子晶片異質整合封裝技術

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-05 20:35

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貿聯-KY攜手荷蘭Phix 布局下世代光子晶片異質整合封裝技術。(鉅亨網記者彭昱文攝)

連接線廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (5) 日與荷蘭新創公司 Phix 簽屬合作協議，針對下世代光子晶片異質整合封裝技術擴大合作，貿聯也同步公告 8 月營收 45.58 億元、累計前 8 月營收 350.25 億元，年增 1.58%。

此外，貿聯也是由台積電 (2330-TW)、日月光投控 (3711-TW) 倡議成立的矽光子產業聯盟創始成員之一，貿聯總經理鄧劍華透露，主要是客戶有提出相關需求，也陸續跟半導體大廠攜手，共同合作矽光子應用。


鄧建華表示，伴隨 AI 崛起，高效能運算（High Performance Computing；HPC）需求越來越強勁，如何為客戶提供更高速運算、更高頻傳輸的產品是重要課題，此次與 Phix 合作預計能帶動產品規格更上層樓。

貿聯說明，過往傳輸線以銅為主，但損耗跟效率終有極限，無法應付未來高頻高速需求，因此以矽光子打造的光學傳輸是最佳解方，像是能符合下世代的高速網路傳輸、數據傳輸速率等。

貿聯今日也公告 8 月營收 45.58 億元，月減 9%、年增 4.7%，主要受到歐洲暑假導致工作日減少，單月整體出貨量略有下降；累計貿聯前 8 月營收 350.25 億元，年增 1.6%。

貿聯 8 月各產品線與上月相比，資訊用線束中，高效能運算客戶出貨量持續顯著增加，周邊設備出貨量稍有回溫；車用線束出貨略有回溫、電器用線束持續成長；工業用線束中，資本設備客戶出貨量持平，其他客戶出貨減少。

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