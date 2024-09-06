研調：iPhone 16全面採A18處理器 估蘋果年底首度擠下三星出貨稱王
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-06 12:38
研調機構 TrendForce 最新報告指出，Apple(APPL-US) 即將發表的 iPhone 16 系列將全面採用新一代 A18 處理器，並升級 DRAM 以支援 Apple Intelligence 功能，預計 2024 年下半年 iPhone 16 系列的生產出貨量將達 8,670 萬支，年增近 8%，全球市佔有望超越三星。
TrendForce 預測蘋果有機會在 2024 年底超越三星，首次成為全年智慧型手機生產量市占第一的品牌，這主要歸因於市場對 Apple Intelligence 的期待，以及 2023 年較低的基期效應。
iPhone 16 系列將採用台積電 3 奈米製程的 A18 及 A18 Pro 處理器，捨棄過往在非 Pro 機型沿用上一代處理器的做法，此外，四款新機型的 DRAM 容量都將升級至 8GB LPDDR5X，以支援 Apple Intelligence 功能。
儘管新機造價成本因記憶體價格上漲而略有增加，但考慮到智慧型手機產業景氣下滑，TrendForce 認為蘋果可能會維持謹慎的定價策略，預計新機美元定價將與 iPhone 15 系列持平或略有上調，iPhone 16 Pro 可能會效仿去年 Pro Max 的策略，將基礎容量提升至 256GB，以減緩售價調漲的觀感。
Apple Intelligence 將是 iPhone 16 系列的一大亮點，儘管其端側大型語言模型參數不及 Android 手機，但蘋果憑藉封閉系統和自研處理器的優勢，有望實現更出色的系統整合，然而，Apple Intelligence 在中國的運作方式尚不明朗，加上市場缺乏顯著的 AI 核心應用，可能對新機銷售造成潛在影響。
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