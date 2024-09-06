研調：iPhone 16全面採A18處理器 估蘋果年底首度擠下三星出貨稱王

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-06 12:38

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研調機構 TrendForce 最新報告指出，Apple(APPL-US) 即將發表的 iPhone 16 系列將全面採用新一代 A18 處理器，並升級 DRAM 以支援 Apple Intelligence 功能，預計 2024 年下半年 iPhone 16 系列的生產出貨量將達 8,670 萬支，年增近 8%，全球市佔有望超越三星。

TrendForce 預測蘋果有機會在 2024 年底超越三星，首次成為全年智慧型手機生產量市占第一的品牌，這主要歸因於市場對 Apple Intelligence 的期待，以及 2023 年較低的基期效應。

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iPhone 16 系列將採用台積電 3 奈米製程的 A18 及 A18 Pro 處理器，捨棄過往在非 Pro 機型沿用上一代處理器的做法，此外，四款新機型的 DRAM 容量都將升級至 8GB LPDDR5X，以支援 Apple Intelligence 功能。

儘管新機造價成本因記憶體價格上漲而略有增加，但考慮到智慧型手機產業景氣下滑，TrendForce 認為蘋果可能會維持謹慎的定價策略，預計新機美元定價將與 iPhone 15 系列持平或略有上調，iPhone 16 Pro 可能會效仿去年 Pro Max 的策略，將基礎容量提升至 256GB，以減緩售價調漲的觀感。