貿聯-KY Q2三率三升純益季增72% EPS 6.13元創7季新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-26 18:58

‌



連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (26) 日公告第二季財報，三率三升帶動下，稅後純益 10 億元，季增 72.6%、年增 123%，每股純益 6.13 元，寫 7 季新高；上半年稅後純益 15.83 億元，年增 48.1%，每股純益 9.69 元。

貿聯第二季營收 129.84 億元，季增 4.5%、年減 0.2%；毛利率 28.1%，季增 1.8 個百分點、年增 6.2 個百分點；營業利益 14.83 億元，季增 34.7%、年增 80.6%、營益率 11.4%，季增 2.6 個百分點、年增 5.1 個百分點。

‌



貿聯說明，第二季生產力與效率提升、產品組合轉佳，均推升毛利率向上，也推升獲利表現。貿聯上半年營收 254.09 億元，年減 1.2%、毛利率 27.3%、年增 3.6 個百分點、營業利益 25.84 億元，年增 32%、營益率 10.2%，年增 2.6 個百分點。

各應用來看，貿聯說明，工業用連續五季的營收都在相似水平；隨著資本設備和客製化業務持續貢獻成長，以及工廠自動化和醫療業務可能在 2024 年下半年展現觸底契機，營收可能會開始出現季比增長。

資訊數據方面，貿聯看好，高速運算 (HPC) 的成長正在加速，數據傳輸和電源解決方案的銷售皆將增加，美國 CSP 在 AI 驅動下正在提高資本支出，投資於更多地區的最新數據中心基礎設施和伺服器。