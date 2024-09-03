【量大強漲股整理】台股連日反彈，多元題材股就是強，九月降息確立下 該如何挑選ETF護體股?

鉅亨研報 2024-09-06 17:53

‌



加權指數，今日開高走高，終場上漲 247.48 點，收在 21435.19 點，成交量 2682 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 11.96 億，投信買超 54.57 億，自營商賣超 74.65 億，三大法人合計賣超 8.12，其中，投信連 16 買，累計 682.81 億

‌



美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.54%，標普 500 指數下跌 0.3%，納指上漲 0.25%，費半下跌 0.6%，美國 8 月 ADP 新增就業人數 9.9 萬，低於預期 14.4 萬，前值 11.1 萬，美國上週初領失業金人數 22.7 萬，低於預期 23.1 萬，前值 23.2 萬，美國上週續領失業金人數報 183.8 萬，預期 187 萬，前值 186 萬，就業數據好壞參半，市場持續觀望，美國 8 月 ISM 非製造業指數 51.5，高於預期 51.3，前值 51.4，經濟數據優於預期，明顯緩解市場對經濟衰退的擔憂，

經濟數據也出現兩好一壞的情況，也算步錯，加上 (NVDA-US) 輝達，反彈上漲 0.94%，收在 107.21，昨日否認收到美國司法部傳票，今天股價就開始止跌上漲，有望繼續表現；台股方面，加權指數，終場上漲 247.48 點，收在 21435.19 點，連續 2 天反彈上漲，顯示低接買盤陸續湧現，外資回頭買超 11.96 億元，籌碼面轉多，有利於未來的行情，接下來市場靜待 9 月 6 日美國即將公布的非農就業人數和失業率，預期非農就業人口有機會高於預期 16.5 萬人，前值 11.4 萬人，加上 8 月失業率預期由 4.3% 回落至 4.2%，市場對美國經濟衰退擔憂有望大幅減緩，有助於加權指數反彈上漲，九月降息確立之下，將可從高股息殖利率 ETF 的口袋名單，取挖掘潛力股。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.77%，收在 918 元，劉德音強調，美國廠良率比預期好，即將進入量產，未來會開始挹注營收；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.86%，收在 176.5 元，8 月營收 5483 億，月減 4.2%，年增 32.8%，展望第 3 季，鴻海表示，目前已進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，預期第 3 季營運將會有季增及年增的表現，目前的能見度較 8 月預估時更佳；(2454-TW) 聯發科，3.15%，收在 1145 元，把握 AI 時代帶來之紅利，蔡力行強調，AI 硬體挑戰為台灣絕佳機會，透過既有半導體供應鏈基礎，上下游串聯緊密配合，將能使晶片開發取得更快速的發展。

今日盤面焦點為 CoWoS 概念股，(3131-TW) 弘塑,(3583-TW) 辛耘,(6187-TW) 萬潤,(3413-TW) 京鼎，股價通通強勢上漲，台積電目前正火速擴充先進封裝產能應對客戶需求，預期 CoWoS 在 2022 年至 2026 年產能年複合成長率將達 50% 以上，可確定至少到 2026 年會持續高速擴產，台股相關供應鏈將會長期受惠。

(AAPL-US) 蘋果概念股，iPhone 16 系列新機上市前，拉貨動能非常強勁，蘋果手機供應鏈營運向上衝；(2455-TW) 全新，上漲 5.17%，收在 142.5 元，8 月營收 2.74 億，年增 6%，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力；(3105-TW) 穩懋，收平盤 129 元，三星智慧型手機 RF 零件採購將會由全球 IDM 廠轉向更多亞洲供應商，法人預期 2024Q4 將會開始向穩懋下訂單，今明兩年營收和獲利將會雙雙大幅成長，預估每股盈餘將分別高達 4 元和 7.5 元，股價上漲可期。

汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，上漲 4.04%，收在 103 元，8 月營收 21.27 億，年增 2.4%，創下同期新高，累計前 8 個月營收 165 億，年增 9%，也創下同期新高，自從保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，北美 AM 市場需求就開始明顯成長，東陽多數產品都有獲得美國 CAPA 認證，未來將會陸續貢獻營收，為了因應客戶需求，東陽預計大幅增加產能和相關設備，更是斥資 16 億台幣申購 2 萬坪土地，預計增設 AM 生產工廠和物流中心，滿足未來 3 - 5 年成長需求；

(1524-TW) 耿鼎，上漲 7.68%，收在 32.25 元，8 月營收 2.58 億，年增 7%，耿鼎在 2023 年上半年大幅增加投資模具裝置，未來中長期業績將穩定增長，預計 2023 年和 2024 年營收將分別達到 26.74 億及 28.9 億元。整體展望看好；AM 車燈指標廠 (1522-TW) 堤維西，上漲 1.53%，收在 66.4 元，企業赴北美設廠，將於底特律附近設廠建置產線，力拚搶進美國車廠的一階供應商，未來營運重點為加快全新車燈的開發速度並陸續通過 CAPA 認證，不僅能夠創造全新營收，也因為通過 CAPA 認證的產品擁有比較高的毛利率，有助於提升企業整體利潤率。

2024.9.3 盤前廣播節目領先預告【多元題材股 = 8076 伍豐】將會發動!

(8076-TW) 伍豐，早盤大漲 + 6% 以，再創波段新高! 來到 37.45 元大關! 博奕 + POC 機 + 長照 + 綠電，四題材護體下，自然有表現空間!

果真發動再創新高! 通通驗證!





伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台，成長幅度達 3 倍以上，隨著功能更新，以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速，配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下，營收占比可望從不到 10％水準呈現倍數增長，再加上伍豐持股 9.4％的 (6869-TW) 雲豹能源，目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收未來前景看好，有望帶動伍豐股價上攻。

台股連二日反彈上漲

九月份降息列車

如何掌握【ETF】護盤股?

影片中分享給你知道

https://youtu.be/lzQJszPiZPQ

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

9/6 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(8467-TW) 波力 - KY

(8249-TW) 菱光

(3413-TW) 京鼎

(4956-TW) 光鋐

(8404-TW) 百和興業 - KY

(1524-TW) 耿鼎

(3673-TW)TPK-KY

(2426-TW) 鼎元

(6757-TW) 台灣虎航 - 創

(1319-TW) 東陽

(2455-TW) 全新

(3029-TW) 零壹

(2233-TW) 宇隆

(6706-TW) 惠特

(3003-TW) 健和興

(9938-TW) 百合

9/6 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(5460-TW) 同協

(6194-TW) 育富

(4729-TW) 熒茂

(3707-TW) 漢磊

(5439-TW) 高技

(6163-TW) 華電網

(3624-TW) 光頡

(5392-TW) 能率

(8096-TW) 擎亞

(8076-TW) 伍豐

(8043-TW) 蜜望實

(5536-TW) 聖暉 *

(4538-TW) 大詠城

(3227-TW) 原相

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師