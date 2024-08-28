帕運開賽！第一銀行力挺國手方振宇、陳柏諺 加碼奪牌獎金再抽黃金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-28 12:29

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2024 年夏季帕拉林匹克運動會今 (28) 日開幕，第一銀行文教基金會贊助弱勢身障羽球選手方振宇及智力障礙桌球選手陳柏諺，將代表臺灣上場比賽，爭取奪牌榮耀；為鼓勵選手爭取佳績，第一銀行及第一銀行文教基金會加碼提供贊助選手 「帕運會優勝獎金」最高 30 萬元，更於比賽期間隆重推出「相挺奪金送黃金」黃金存摺抽獎活動，號召社會大眾共同為選手集氣加油。

第一銀行為幫方振宇及陳柏諺加油打氣，提高奪牌氣勢，推出「相挺奪金送黃金」 超值抽獎活動，陳柏諺及方振宇加油日皆為 8 月 30 日，凡於「加油日」單筆申購黃金並存放黃金存摺者，即可依選手奪牌成績參與黃金「買 1 送 2 樂透獎」或「買 1 送 1 同歡獎」抽獎活動，每位選手各抽 3 名，本次活動將依選手成績（對應獎項由小至大） 依序抽出共 6 名幸運兒，最高可抽中「買 10 克黃金再送 20 克黃金」，市價逾 5 萬元。

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從小熱愛運動的方振宇和陳柏諺從不因身體或心理缺陷而自我放棄，終於踏上「帕拉林匹克運動會」 的世界舞台，他們也特別感謝教練的指導、家人一路以來的支持與培養，以及第一銀行文教基金會的力挺，給予實質經濟幫助與資源，讓他們在無後顧之憂的情況下，專心練 習與訓練。