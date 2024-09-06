營收速報 - 華固(2548)8月營收19.96億元年增率高達62.89％
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 12:15
今年1-8月累計營收為67.92億元，累計年增率-12.12%。
最新價為139.5元，近5日股價下跌-2.43%，相關建材營造下跌-1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+563 張
- 外資買賣超：+263 張
- 投信買賣超：+198 張
- 自營商買賣超：+102 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|19.96億
|63%
|-35%
|24/7
|30.54億
|1555%
|330%
|24/6
|7.10億
|5369%
|-31%
|24/5
|10.23億
|58%
|29660%
|24/4
|344萬
|-100%
|41%
|24/3
|243萬
|-100%
|9%
華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇