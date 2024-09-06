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鉅亨速報

營收速報 - 華固(2548)8月營收19.96億元年增率高達62.89％

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 12:15


華固(2548-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣19.96億元，年增率62.89%，月增率-34.65%。

今年1-8月累計營收為67.92億元，累計年增率-12.12%。

最新價為139.5元，近5日股價下跌-2.43%，相關建材營造下跌-1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+563 張
  • 外資買賣超：+263 張
  • 投信買賣超：+198 張
  • 自營商買賣超：+102 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 19.96億 63% -35%
24/7 30.54億 1555% 330%
24/6 7.10億 5369% -31%
24/5 10.23億 58% 29660%
24/4 344萬 -100% 41%
24/3 243萬 -100% 9%

華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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