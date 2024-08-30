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外資10天來賣超中信金共47萬張 反手加碼海運三雄3.2萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-30 18:59

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外資再出脫中信金 近十日已出脫47萬張 反手加碼海運三雄3.2萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (30) 日終場小漲 66 點，收在 22,268 點，驚險守住 10 日線，外資已連八賣，再度瞄準中信金進行提款，今日再賣 3.2 萬張，累計近十個交易日已出脫超過 47 萬張，顯現外資對中信金併購新光金的保守看法，同時也調節面板雙虎與航空雙雄，並反手加碼海運三雄共 3.2 萬張。

三大法人合計買超 2.63 億元，外資賣超 47.39 億元，呈現連八賣，自營商轉買超 11.69 億元，投信買超 38.33 億元，連十一買；外資加碼空單 2,583 口，未平倉空單口數增至 39,554 口。


外資今日再度調節中信金 (2891-TW)，已呈現連十賣，累計賣超張數高達 47.2 萬張，也瞄準面板雙虎、航空雙雄進行提款，其中，友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 共計調節 2.4 萬張，長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 合計近 2 萬張。

外資買超則青睞低基期電子股與海運股，大買聯電 (2303-TW) 達 1.9 萬張，為外資買超首位，華邦電 (2344-TW) 也有 1 萬張，航運三雄包括萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 全數入列外資買超前十名，張數分別約 1.7 萬張、9,000 張、6,000 張。

投信與外資看法相同，加碼聯電 1,800 張，並提款群創 1,500 張，但自營商則與其對作，反向增持群創 1,300 張，並調節聯電 1,700 張。

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