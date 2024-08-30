外資10天來賣超中信金共47萬張 反手加碼海運三雄3.2萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-30 18:59
台股今 (30) 日終場小漲 66 點，收在 22,268 點，驚險守住 10 日線，外資已連八賣，再度瞄準中信金進行提款，今日再賣 3.2 萬張，累計近十個交易日已出脫超過 47 萬張，顯現外資對中信金併購新光金的保守看法，同時也調節面板雙虎與航空雙雄，並反手加碼海運三雄共 3.2 萬張。
三大法人合計買超 2.63 億元，外資賣超 47.39 億元，呈現連八賣，自營商轉買超 11.69 億元，投信買超 38.33 億元，連十一買；外資加碼空單 2,583 口，未平倉空單口數增至 39,554 口。
外資今日再度調節中信金 (2891-TW)，已呈現連十賣，累計賣超張數高達 47.2 萬張，也瞄準面板雙虎、航空雙雄進行提款，其中，友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 共計調節 2.4 萬張，長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 合計近 2 萬張。
外資買超則青睞低基期電子股與海運股，大買聯電 (2303-TW) 達 1.9 萬張，為外資買超首位，華邦電 (2344-TW) 也有 1 萬張，航運三雄包括萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 全數入列外資買超前十名，張數分別約 1.7 萬張、9,000 張、6,000 張。
投信與外資看法相同，加碼聯電 1,800 張，並提款群創 1,500 張，但自營商則與其對作，反向增持群創 1,300 張，並調節聯電 1,700 張。
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