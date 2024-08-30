外資10天來賣超中信金共47萬張 反手加碼海運三雄3.2萬張

台股今 (30) 日終場小漲 66 點，收在 22,268 點，驚險守住 10 日線，外資已連八賣，再度瞄準中信金進行提款，今日再賣 3.2 萬張，累計近十個交易日已出脫超過 47 萬張，顯現外資對中信金併購新光金的保守看法，同時也調節面板雙虎與航空雙雄，並反手加碼海運三雄共 3.2 萬張。