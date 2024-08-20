看好Q3旺季加高運價燒至2025 首檔全球航運息收ETF要開航了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-20 19:55

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近期市場焦點都在 AI，要追成長，航運股爆發力亦不可忽視，投信法人指出，跨國貿易是經濟發展的基礎，食衣住行、電子零件 9 成靠全球航運互通有無，每年超過 5 萬艘航班，運送商品價值超過 14 兆美元，相當 18.5 個台灣 GDP，Q3 是航運旺季，全球大型航運商上修財測，預期高運費至少延續至 2025 年，此時投資全球航運龍頭正是王道，野村投信今 (20) 日宣布於 8 月 30 日展開募集全台首檔 00960 野村全球航運龍頭息收 ETF。

隨著經濟持續發展，全球對航運需求的成長將超過 GDP 增速，尤其是美中貿易戰之後擾亂全球供應鏈，但也造就更多航運需求，從能源運輸的角度，用油需求復甦 + 俄油禁運，油輪運輸將持續供不應求，紅海危機未解，塞港的夢魘未解除，加上極端氣候干擾，預料將影響船隻行進和作業，國際航運價格大漲應聲而起，第三季是航運旺季，全球大型航運商開始上修財測，預期高運費至少延續至 2025 年，投資全球航運龍頭正是王道。

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野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，根據 WTO 預估，全球商品貿易量在疫後穩健成長，除了疫情，貿易戰、甚至最近美國大選重啟的貿易戰 2.0 料再添需求，因為更多商品必須迂迴運送、避開產地問題，加上以巴衝突之後的紅海危機推升航運股股價、氣候變遷外還有新變數。歐美碼頭工人正醞釀罷工，運價長期走勢難預測，乃至缺工、塞港、減班、運費漲價、運河乾旱、ESG 減碳降速等等，運價回升一切只是剛開始。

野村投信即將於 8 月 30 日展開募集全台首檔 00960 野村全球航運龍頭息收 ETF，不僅瞄準全球航運霸主，包含貨櫃、散裝、油輪脈動金三角，著眼於讓投資人能夠兼顧股息收益與股價成長動能，所追蹤的指數經過長期回測，成長動能優於科技指數，加上全球航運指數與主要股市關聯度低，增益避險兩相宜。有助高成長潛力與投資效率，適合科技股投資人納入投資組合，以兼顧風險與成長為目標。

00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳表示，「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」篩選流程，從全球 30 個國家、42 個交易所的股票中，依據國際數據龍頭 FactSet 篩選出大約 150-300 檔營運跟航運有密切相關的公司，接著透過兩大流動性檢驗篩選，包含成股份總市值至少超過 1 億美元且 3 個月之日均成交值超過 60 萬美元以上，以及成分股過去 4 年中至少支付過 1 次現金股息的配息檢驗，依市值排序精選約 40 名的全球航運龍頭股並按照市值加權比重，每年 2 月跟 8 月定期檢視成分股，目標透過全球航運龍頭企業，參與航運股的上漲契機。

黃宏治表示，投資全球航運指數等於一次掌握「貨櫃、散裝、油輪」的機會，每個次產業各有表現亮點的時機，例如：貨櫃運輸旺季尤其落在下半年，因為要趕上歐美 9 月開學、年底感恩節、聖誕節跟跨年購物旺季，廠商提前鋪貨、貨櫃艙位一票難求。

在能源運輸包括油輪 / 天然氣方面，全世界隨時都需要用油用瓦斯，營運相對穩定，冬季取暖、夏季旅遊的用油需求，會讓油輪公司營運更暢旺；在散裝航運方面，包含穀物、礦砂等不成形的散貨，以農產品為例，旺季會落在 11 月到 4 月，主要搭配南半球夏秋採收運到正處冬天的北半球來補糧倉，以 2022 年貨櫃修正為例、該年度散裝跟油輪卻逆勢上漲，有助穩定整體走勢。