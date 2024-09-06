川普開當選支票：企業稅砍至15% 任命馬斯克審計政府支出

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-06 09:29

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美國共和黨總統候選人川普最新承諾，將在當選後大幅降低企業稅率、減少監管干預，並採納特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 的提議，對聯邦政府展開審計。

川普週四 (5 日) 出席紐約經濟俱樂部一場造勢活動，向華爾街和企業領袖開出當選承諾：「低稅率、低監管、低能源成本、低利率、邊境安全，以及非常低的犯罪率。」

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在核心的稅率政策方面，川普表示將會把在美國本土製造產品公司的企業稅率進一步降至 15%。2017 年時，川普已經將該稅率從 35% 大砍至 21%。與之相比，民主黨總統候選人賀錦麗則呼籲提高到 28%。

川普表示：「我們希望能在美國製造我們的產品，大多數產品我們都能做到這一點。如果你通過外包、離岸等手段代替美國工人，將沒有資格享受到所有這些福利。」

據報導，紐約經濟俱樂部的活動現場約有 650 人，該俱樂部的成員有大型企業的高管、商界領袖和經濟學家，億萬富豪約翰 · 保爾森（川普潛在財長人選）等川普的支持者都在現場。

分析指出，如果能實現 15% 的企業稅率，這對美國大型企業來說將是巨大的利好，但同時將導致聯邦赤字的上升。有經濟學家認為，如果川普再次當選總統，美國恐擴大舉債。

川普也承諾成立一個審查聯邦開支的特別工作小組，這也是全球首富馬斯克提出的建議。川普稱，這個工作小組的任務是「對整個聯邦政府進行全面的財務和績效審計，並提出重大改革的建議」。

川普也提到，「因為伊隆（馬斯克）不太忙，他已經同意領導這個特別工作小組。」馬斯克曾解釋道，這個想法是為了確保來自美國納稅人的資金得到有效使用。

在減少監管干預方面，川普承諾，如果當選，每頒布一項新法規，將廢除十項現有的法規。在第一任期時他承諾：每推出一項新法規，他將廢除兩項法規。

提到徵收貿易稅的政策，川普稱這是一種「對美國人有利的、透過關稅鼓勵本土生產的貿易政策」。他還提議將關稅收入註入主權財富基金，用於投資製造業中心、國防和醫學研究。

「我們將創建美國自己的主權財富基金，投資於偉大的國家事業，造福所有美國人民。」川普稱，他將與保爾森討論這一想法，並建議在場高層合作，幫助提供建議和推薦投資。

川普重申，如果他勝選，將對所有進口產品徵收 10% 的關稅。

之前，歐盟委員會已經在研究各種方案，並準備對川普的措施做出可能的回應。許多經濟學家表示，這項潛在的關稅將在美國重新引發通膨。

川普還表示，他將在能源領域宣布「國家緊急狀態」，以刺激國內的能源生產，並迅速批准更多新的石油和天然氣開採項目。