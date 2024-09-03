關鍵州民調均領先或跟川普打平！賀錦麗努力搶勞工票：反對美國鋼鐵公司被收購

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-03 10:41

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美國民主黨總統候選人賀錦麗週一 (2 日) 在搖擺州賓州匹茲堡造勢活動上公開反對新日鐵以 140 億美元收購美國鋼鐵，強調美國鋼鐵公司(X-US) 應由美國人擁有和運營。受此言論影響，新日鐵今 (3) 日股價開小高盤後迅速走低，之後在平盤附近表現。

賀錦麗跟總統拜登一同出席匹茲堡一場勞動節慶祝活動時說：「美國鋼鐵公司是一家歷史悠久的美國企業，維持美國鋼鐵公司強大對我們國家至關重要。我完全同意總統拜登的觀點。美國鋼鐵公司應繼續由美國擁有和營運。我將永遠支持美國鋼鐵工人。」

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賀錦麗還表示，儘管民調數據顯示她有望在 11 月大選中勝出，但認為她跟共和黨對手川普的選戰在投票日前夕仍將緊張激烈。

根據《彭博資訊》公布的一項最新聯合民調，賀錦麗在所有關鍵州的支持率均領先或與川普打平，其中在亞利桑那州與川普打平，在喬治亞州和北卡羅來納州領先川普 2 個百分點，在密西根州領先 3 個百分點，在內華達州和賓州領先 4 個百分點，在威斯康辛州領先 8 個百分點。

過去幾個月，美國總統拜登也一直反對新日鐵收購美國鋼鐵公司，儘管他並未直接要求阻止這筆交易。此前共和黨正副總統候選人川普與范斯均明確表示，一旦入主白宮，將否決這份收購案。

川普上月在賓州造勢時也說：「我將阻止日本購買美國鋼鐵公司，他們不應該被允許購買。你不會想賣掉美國鋼鐵公司。」

但即便兩位總統候選人先後公開反對收購，美國鋼鐵公司週一在一份聲明中說，該公司仍致力於與新日鐵的交易，這對員工、股東、社區和客戶來說是最好的交易。