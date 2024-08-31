鞏固基本盤！免費試管嬰兒甫遭批 川普改口反對佛州墮胎權入憲案 安撫保守派票倉

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-08-31 13:27

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美國共和黨總統候選人川普周五 (31 日) 為安撫共和黨票倉保守派，改口稱將投票反對佛羅里達州一項保護墮胎權的議案。

川普先前批評佛州禁止懷孕 6 周以上女性墮胎的措施，稱這道禁令過於嚴格，並暗示他打算支持一項修改佛州憲法以保護墮胎權的投票議案，在遭到保守派支持者的猛烈批評後，周五在賓州造勢活動上稱將反對該議案，主張「6 周時間太短，需要更長的時間」。賓州是美國大選的搖擺州之一。

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此前，川普周四表示，倘若勝選，他將推行試管嬰兒 (即體外受精) 納保政策，要求政府或保險公司為需要人工受孕的美國人承擔費用，此政見惹惱保守派中的反墮胎人士。

即使周五改口反對佛州墮胎權入憲的議案，但保守派已開始批評川普在墮胎議題上善變的立場，共和黨新的政策綱領也不再呼籲實施全美墮胎禁令。川普過去 15 年在墮胎議題上立場反覆，一開始自稱支持墮胎權，然後又呼籲對企圖墮胎的女性施以「某種形式的懲罰」。

墮胎向來是美國選舉關鍵分，自從美國最高法院在 2022 年推翻 1973 年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade) 保障墮胎權的歷史性裁決後，這 2 年來支持墮胎權的捐款不斷增加。

在美國阿拉巴馬州最高法院裁決將冷凍胚胎視同法律規定的「兒童」後，能否獲得生育治療的爭議成為該國二月的政治熱點。該裁決引起軒然大波，且為胚胎若未能存活下來的非正常死亡索賠鋪路，導致幾家業者暫停提供試管嬰兒的服務。