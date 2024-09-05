川普當選 美GDP就掉0.5%！高盛：賀錦麗當選對美經濟較好

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-05 13:10

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隨著美國大選的腳步日益臨近，市場對不同大選結果將如何影響美國經濟的關注度持續上升。高盛周二 (3 日) 發佈報告，對此進行了深入分析。

高盛分析師指出，如果美國前總統、共和黨總統候選人川普當選並能夠實施其政策，美國經濟表現反而會轉弱。相反，如果美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗成功當選，且民主黨控制國會兩院，美國經濟將獲得最大的提振。

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高盛預測，川普打擊移民以及其關稅計畫將在 2025 年下半年拖累美國國內生產總值（GDP）0.5 個百分點，而這一影響在 2026 年將會減弱。

報告中提到，川普的勝選可能導致對來自墨西哥、歐盟等地的汽車進口徵收更高的關稅，從而推高美國的核心通膨率。

高盛分析師估計，無論川普是以壓倒性優勢獲勝，還是在政府分裂的情況下獲勝，關稅和收緊移民政策對經濟增長的衝擊都將超過財政刺激帶來的利好。

此外，高盛還預計，如果賀錦麗贏得總統大選，並且民主黨在參眾兩院取得控制權，這將是對美國經濟最有利的局面。

高盛指出，賀錦麗的支出計畫和稅收抵免政策將「遠遠抵消」企業所得稅稅率提高對投資造成的影響。賀錦麗已提議將企業所得稅稅率提高至 28%。

2017 年，川普在其標誌性的減稅法案《減稅與就業法案》中，將企業所得稅稅率從 35% 大幅降低至 21%。而美國總統拜登最近的預算提案也要求將企業稅率提高至 28%。

高盛還表示，如果賀錦麗當選總統，而國會兩院出現「分裂治理」，政策變化將會「很小」，對美國 GDP 的影響將是中性的。

對於高盛的評估，川普的競選團隊顯然不以為然。川普團隊高階顧問布萊恩 · 休斯表示，華爾街就曾經對川普 2016 年勝選後的經濟影響預測錯誤，建議他們「重新審視過去記錄，承認其準備工夫不足。」