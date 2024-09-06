Fed別拖了！小摩經濟學家也改口了：9月必須要有大動作

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-06 08:02

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摩根大通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）表示，美國聯準會（Fed）應該在 9 月會議上將利率下調 50 個基點。

據《CNBC》報導，費羅利周四（5 日）表示：「我們認為，Fed 官員應儘快恢復到中性利率。」他說，央行中性利率的最高點約 4%，比目前的水準低 150 個基點。

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芝商所「Fed 觀察」工具顯示，市場預估 Fed 會在兩周後的會議上降息 25 個基點或 50 個基點。目前這兩個選項的機率相近，50 個基點的機率不到 60%，25 個基點的機率略超 40%。

費羅利說道：「如果你要等到通膨回到 2% 才有動作，那你可能等太久了。雖然通膨仍然略高於目標，但失業率可能已經略高於他們認為的充分就業水準了。」