台特化競拍得標均價137.99元 超額認購率達4.7倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-05 18:11

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中美晶 (5483-TW) 旗下台特化 (4772-TW) 今 (5) 日完成首次上櫃股票承銷案的競價拍賣，得標加權平均價高達 137.99 元，超額認購率達 4.7 倍，公開申購承銷價為 110 元，顯示市場對台特化的成長性抱持高度期待。

台特化初次上櫃承銷採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式，由元大證券主辦。本次辦理競價拍賣股數總計 6,800 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，本次參與投標的合格標單共 3,302 筆，合格投標單共計 32,001 張，超額認購比率達 4.7 倍。

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開標結果顯示，台特化此次最低得標價為 132.31 元，最高得標價為 150 元，計算得標加權平均價為 137.99 元，值得注意的是，法人投資者對台特化青睞程度遠超出預期，得標率高達 36.72%。相較於近期市場其他競價拍賣案件，本次案件法人得標率顯著偏高，充分證明法人對台特化之認同。

此外，以得標加權平均價 137.99 元相對截標日興櫃均價 155.5 元，約為興櫃均價之 89 折，顯示在近期金融市場劇烈震盪下，投資人仍願意以相對較高之折數認購台特化股票，足見市場對公司未來發展前景之看好。