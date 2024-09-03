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〈經發會顧問會議〉鴻海劉揚偉：台灣是AI及半導體產業受益者 應借力使力扶持新興產業

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-03 18:22

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鴻海董事長劉揚偉。(鉅亨網資料照)

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (3) 日出席行政院經濟發展委員會顧問會議，與會人士透露，劉揚偉指出，台灣要利用 AI、半導體「受益者」的優勢，借力使力扶持新興產業。

據悉，劉揚偉表示，台灣目前還是全球 AI、半導體產業的受益者，應該去借力使力去扶持新興產業，像是軟體、Gen AI、智慧城市還有電動車，以平台化的策略，去打造全新的產業生態系，創造最大的價值。


劉揚偉認為，台灣在上述產業的硬體已經是很厲害了，產官學研應該要有「軟體為主，硬體為輔」的策略，為台灣下一代去打造更好的空間，智慧城市必須要用頂層架構去走，把這些領域、應用串起來，才能有辦法做出一個 model，也可以從而帶動軟體產業。

另外，劉揚偉也看好，可以藉由台灣在科學園區的經驗向海外分享，這是台灣在全球產業的重要價值之一，足以構成「科學園區的日不落國」。

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鴻海劉揚偉AI半導體

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