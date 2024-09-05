今年最大IPO來了！「白電之王」美的拚9月港股掛牌 兩年來最大規模陸企上市案

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-05 14:59

‌



今年以香港股市一直缺乏大型 IPO，上半年 IPO 規模最大的是茶百道，籌資金額僅 25.86 億港元，但中國「白電之王」美的集團 (000333-CN) 即將登陸港交所主機板，有望大幅刷新港股今年募資紀錄。

知情人士透露，美的集團準備最快下周開始接受投資者認購其香港發售股份，這將是兩年來最大規模的中國企業在港上市案。

‌



美的集團今 (5) 日公告，董事會審議通過公司 H 股全球發售以及在港交所上市案，該集團第五屆董事會第三次會議審議通過《關於確定公司 H 股全球發售（包括香港公開發售及國際發售）及在香港聯交所上市的議案》。

美的集團董事會同意關於公司 H 股全球發售的相關安排，刊發符合相關法律法規要求的招股說明書及其他相關文件，並處理 H 股發行程式及相關事項，並授權相關人士按相關決議處理與本次發行上市有關的具體事務。

美的集團委任江鵬先生、黎少娟女士為聯席公司秘書，委任方洪波先生、黎少娟女士擔任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則香港上市規則》第 3.05 條下負責與香港聯交所溝通的公司授權代表。

上週五 (8 月 30 日)，美的集團在港交所披露聆訊後招股書。根據招股書，此次該集團擬發行規模預計不超過發行完成後公司總股本的 10%。目前美的集團在 A 股市值超過 4600 億人民幣，10% 的發行比例對應募資額可超過 400 億人民幣，但美的這次應該不會發行這麼多新股。

另有報導稱，美的集團本次港股上市將募集 20 億到 30 億美元，最快本月正式掛牌上市。IFR 引述消息指出，美的集團擬最快 9 月初在香港作上市預路演，目標 9 月完成香港上市，募資最多 30 億美元 (約 234 億港元)，有望成為港股今年首家超大型 IPO。

事實上，坐擁 4600 億人民幣市值的美的集團其實不缺錢，之所以還是要赴香港上市，是看中港股的「突破性、便利性和快速性」。

對當下正在尋求全球擴張的美的集團來說，港股無疑是最合適的資本平台。無論是提升品牌的國際影響力，引進國際投資者，還是開展海外併購，港股都有得天獨厚的優勢。

在今年初的美的集團經營管理年會上，美的集團董事長兼總裁方洪波表示，全球突破是美的當下最核心的戰略之一，要在海外市場構建出第二個主場。

今年上半年，美的集團取得營收年增率高達 10.3%，海外業務正是美的集團最重要長引擎，來自國內的收入年增 8.37%，來自海外的年增 13.09%。這也使得美的集團海外收入佔比提高到 41.92%。

在中國的製造業巨頭中，美的集團向來以善於利用資本著稱，多年來靠併購推動業務多元化，透過收購小天鵝補足洗衣機業務的不足，在海外更透過日本東芝白色家電業務、義大利商用空調企業 Clivet、德國老牌機器人企業庫卡、以色列高創運動控制公司以及埃及 Miraco、美國 Eureka 等一系列併購打開局面。

美的集團在 A 股控制了多家上市公司，粗估該集團及其創辦人何享健家族控制 9 家上市公司，涵蓋家電、新能源、工業機器人、醫療、裝備、家居等眾多產業。

此外，美的的資本佈局還在繼續擴張，在赴港上市的同時，美的集團也在積極分拆子公司獨立上市。