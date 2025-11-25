鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-25 11:00

中國服裝集團海瀾之家 (600398-CN) 近日正式向港交所遞交上市申請書，全力衝刺「A+H」上市模式，今年截至周一 (24 日) 達成「A+H」上市公司已達 16 家，超過 140 家 A 股公司提出赴港上市或分拆子公司赴港上市的計畫，掀起一股赴港上市熱潮。

A+H上市模式持續火熱！證監會5箭齊發 逾140家陸企集體衝刺港股IPO（圖：Shutterstock）

南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，A 股公司赴港上市是資本市場雙向開放的鮮明實踐。A 股公司積極拓展海外佈局，拓寬融資管道，有助於企業從「中國品牌」邁向「全球品牌」，是企業高品質發展的策略選擇。港股也可望從「估值窪地」升級為中國資產國際化平台，吸引全球資金配置核心資產。

今年港股 IPO 募資總額已超 2000 億港元，居全球交易所首位。寧德時代、恆瑞醫藥、海天味業等 A 股龍頭企業相繼登陸港交所，成為「A+H」上市隊伍的主力。

安永大中華區審計服務市場聯席主管合夥人湯哲輝指出，兩地資本市場已進入互補發展階段；中國資本市場聚焦於硬科技產業化培育，支持企業全週期發展，香港資本市場則發揮「國際融資平台」與「全球資產配置中心」優勢。中國證監會此前發布五項資本市場對港合作措施，明確提出支持中國產業龍頭企業赴港上市。

赴港上市對企業意義重大，是中國企業國際化、規範化發展的重要途徑，有利於利用外資、優化公司治理水平，更能融入全球經濟。一系列支持企業境外上市的政策措施，更明確了監管方向，增強企業境外上市的透明度和可預期性。

在此輪上市熱潮中，中國券商憑藉著資源豐富、熟悉兩地監理規則等優勢，在香港新股發行市場表現亮眼。參與港股 IPO 保薦的 30 餘家券商中，中資券商佔超 60% 的份額，在諸多標誌性交易中成為主導性的保薦人等。中資券商對未來業務普遍樂觀，堅定落實境內外業務一體化發展策略，為中國企業走向國際提供強力支撐。

市場普遍認為，在中國政策支持下，後續將有更多大型 A 股上市公司、龍頭企業和海外公司赴港上市，赴港上市數量將維持高位。