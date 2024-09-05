盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額3.84億
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 12:49
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，05日12:49相關指數下跌2.26%，總成交額3.84億元，大盤占比0.17%。
該產業上漲家數6、下跌家數2、平盤家數0。領跌個股台塑化(6505-TW)05日12:49股價下跌1.4元，報50.2元，跌幅2.71%。
油電燃氣近5日下跌8.47%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-8.47%
|-5.71%
|近一月
|-18.58%
|-2.52%
|近三月
|-20.28%
|-1.24%
|近六月
|-25.72%
|+9.26%
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