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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額3.84億

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 12:49


台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，05日12:49相關指數下跌2.26%，總成交額3.84億元，大盤占比0.17%。

該產業上漲家數6、下跌家數2、平盤家數0。領跌個股台塑化(6505-TW)05日12:49股價下跌1.4元，報50.2元，跌幅2.71%。

油電燃氣近5日下跌8.47%，集中市場加權指數下跌5.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -8.47% -5.71%
近一月 -18.58% -2.52%
近三月 -20.28% -1.24%
近六月 -25.72% +9.26%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21186.330.44%
台塑化50.2-2.71%

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