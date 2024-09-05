阿里騰訊大和解！淘寶將引進微信支付 陸行動支付股走高、金融科技族群漲停慶祝

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-05 11:15

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上述消息傳出後，中國行動支付概念股今 (5) 日紛紛走漲，金融科技組群更出現漲停潮，創識科技 20CM、恆寶、格爾軟體、禦銀股與翠微均亮燈漲停。

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中國《聯商網》報導，淘寶平台規則大廳週三 (4 日) 發佈《關於淘寶網新增微信支付能力的意見徵集》，為提升消費者的購物體驗，淘寶打算新增微信支付能力。在意見徵集結束後，淘寶將進行平台規則調整，本次調整將涵蓋全體淘寶和天貓商家。

目前，微信支付經測試後暫未出現在淘寶 App 上。對於新增微信支付一事，淘寶天貓稱其始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平台之間的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。

淘寶 App 目前支援支付寶、雲閃付、翼支付、數位人民幣、銀行信用卡分期付款以及找朋友幫忙付等多種支付方式，但暫不支援微信支付。

至於淘寶主要支付服務方的支付寶表態，開放微信支付將造就更大的未來。支付寶認為，開放、協作、創新、分享是網路的基本精神，也是產業發展的大勢所趨。

事實上，早在 2021 年 7 月便有消息稱阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態系統，雙方都在分別制訂放鬆限制計畫，而在當年 2 月，阿里巴巴因「二選一」涉嫌壟斷挨罰 182.28 億人民幣，騰訊多個併購案也因構成經營者集中相繼被罰。去年 12 月底，京東告阿里巴巴「二選一」案一審也勝訴，阿里遭判賠 10 億人民幣。

2021 年 9 月 9 日，中國工信部召開遮罩網址連結問題行政指導會，要求各平台一周後要按標準解除遮罩網址連結，當天與會企業包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度、華為、小米、陌陌、360、網易等。

隨後，騰訊、阿裡均開始了「拆牆」行動。事實上，阿里巴巴與騰訊互相開放生態既有反壟斷因素考量，也有著商業合作的考慮。

截至今年 3 月，微信及 WeChat 合併每月活躍帳戶人數達 13.59 億，年增率 3%，穩坐「國民第一 AP」寶座。