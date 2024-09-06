近150億！買氣差與資金調度受限 碧桂園將中國境內9筆債務延期半年避違約

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-06 09:58

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中國房市持續低迷不振，曾被視為中國民營建商龍頭的碧桂園周四 (5 日) 再傳出將對 9 筆人民幣債券延期 6 個月，該公司將在這段寬限期內與投資人充分溝通，綜合制定下一步一攬子方案。

碧桂園表示，在行業銷售整體承壓疊加資金調撥受限等多重因素影響下，公司尚未能就公司債應兌付的本金利息籌措到足額的兌付資金。

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碧桂園表示，目前來看，銷售修復以及資金監控等問題依舊客觀存在，在短期內完成資金籌措仍有不確定性。故希望藉助本次展期安排，一方面在期內通過盡量做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式盡最大努力籌措資金。

碧桂園還說，目前產業依然充滿挑戰，受市場預期轉弱、需求疲軟的影響，公司銷售業績持續承壓。今年前 7 月權益銷售金額年減約 78% 至 328 億人民幣。在行業銷售整體承壓疊加資金調撥受限等多重因素影響下，公司尚未能就公司債應兌付的本金利息籌措到足額的兌付資金。

根據公開資料，上述 9 筆境內債分別為「16 碧園 05」、「H1 碧地 03」、「20 碧地 03」、「19 碧地 03」、「H1 碧地 04」、「H1 碧地 01」、「H1 碧地 02」、「20 碧地 04」與「16 騰越 02」，根據此前公告測算，9 筆規模合計近 150 億人民幣。

此外，由於持續延後發表 2024 年上半年財報，碧桂園股票持續暫停交易。

碧桂園上週五 (8 月 30 日) 在港交所公告，由於行業持續波動以及正在進行債務重組工作，公司需要更多時間去收集資料以作出適當的會計估計及判斷，以及收集相關財務資料以謹慎評估其現時及未來的財務資源及財務義務，以便落實 2023 年度業績及 2023 年度報告。目前，上述工作仍在進行中。

基於上述原因，碧桂園預期將會進一步延遲公布 2023 年財報，今年股東大會也將延期。

根據港交所上市規則第 13.49(6) 條及第 13.48(1) 條，上市公司須不遲於 2024 年 8 月 31 日發表今年上半年的財報，但碧桂園連 2023 年財報都還未公布。