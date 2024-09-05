又一家！市場買氣下降 政策不給力 Volvo推遲2030年全電器化目標

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-05 08:30

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繼賓士、福特、通用汽車之後，歐洲豪車製造商 Volvo，成為最新一家延後電氣化轉型目標的知名汽車大廠。

Volvo 周三 (4 日) 宣布，雖然仍致力於電動車化，但轉型需要政府更強力的協助，因此將該目標改為 2030 年前全球銷量的 90% 至 100% 由電動車組成，其中包括全電動和插電式混合動力車型，另外在有必要的情況下，約有 10% 車輛屬於輕油電車(mild hybrid)。

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Volvo 於 2021 年 3 月宣布 2030 年實現 100% 純電動車化的目標，為首批喊出 2030 年前全電動車化的車廠之一，亦即只銷售全電動汽車，同時逐步淘汰其全球產品組合中任何配備內燃機的汽車，包括混合動力汽車。當時前執行長 Henrick Green 表示，內燃機汽車沒有長遠的未來，「我們選擇投資未來，而不是投資萎縮的業務。」

Volvo 進一步預期，到 2025 年電氣化產品的銷售比例將達到 50%-60%。事實上，到今年第二季，Volvo 純電車的市佔率已經達到 26%，在所有高階汽車品牌中佔比最高，再加上混動車型，所謂的電氣化車型份額接近 48%。

Volvo 已經推出了 5 款全電動車型：EX40、EC40、EX30、EM90 和 EX90。自一月推出首款車型以來，Volvo EX30 已成為歐洲第三暢銷電動車。另有 5 款電動車正在開發中。

隨著兩款新型電動 SUV EX30 和 EX90 的推出，Volvo 仍預期全電動汽車銷量將會回升。

Volvo 首款美國製造的 EX90 於 6 月推出組裝廠，本月開始交車。EX30 起價為 34950 美元，將成為美國最實惠的電動車之一。

Volvo 表示，延遲全電動車化的目標係因充電基礎設施的推出速度慢於預期，而且政府的獎勵措施已經取消。因此，該公司呼籲政府採取更強有力、更穩定的政策來支持傳統車廠邁向電動車的過程。

現任執行長 Jim Rowan 表示：「我們堅信電動車仍是未來。電動車提供卓越的駕駛體驗，但「很明顯，向電氣化的過渡不會是線性的，客戶和市場的採用速度也不同。」

Volvo 表示，近期多個市場提出對從中國進口的電動車徵收關稅，也帶來了額外的不確定性。美國宣布徵收 100% 的關稅，而歐洲則計劃額外徵收 36.3% 的關稅，由於 EX30 在中國製造，銷量恐受關稅受衝擊，因此將 2024 年的零售銷售額增速從 15% 下調至 12%-15%。同時由於美國的政策影響，公司也把向美國市場出貨 EX30 的時間拖後到明年。

作為投放歐洲市場的主力車型，Volvo 表示從明年初開始，將在比利時工廠開始生產 EX30 車型，但在比利時開始生產之前，難以避免關稅政策的影響。

Volvo 也調整了二氧化碳減排目標，自先前 2030 年將每輛汽車的二氧化碳排放量減少 75% (以 2018 年為基準) 的目標，改為減少 65% 至 75%。明年之前的二氧化碳減排目標則自 40% 改為 30%-35% (以 2018 年為基準)。Volvo 仍在與供應商合作，減少整個價值鏈的二氧化碳排放量。