美國鋼鐵挫逾17%！傳華府準備阻止收購交易 新日鐵：未收到美CFIUS任何最新消息

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-05 08:34

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日本最大鋼鐵業者新日鐵今 (5) 日表示，尚未收到美國外國投資委員會 (CFIUS) 任何有關該公司打算以 149 億美元收購美國鋼鐵公司(X-US) 的最新消息，並稱「自監管審查程序啟動以來，我們一直向政府明確表示，這筆交易不會造成任何國家安全擔憂」。

《路透社》週三 (4 日) 引述消息人士報導，美國總統拜登準備阻止新日鐵收購美國鋼鐵公司，理由是兩黨對這項交易的政治反對聲浪越來越大，並基於國家安全考量。

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除拜登外，美國民主黨總統候選人、副總統卡賀錦麗週一 (2 日) 在匹茲堡造勢時也表示，美國鋼鐵公司「應該繼續由美國人擁有和經營」，共和黨總統候選人、前總統川普上星期在賓州造勢時也反對該交易。

美國鋼鐵公司週三表示，尚未收到任何有關該交易的最新消息或行政命令，預計將尋求所有可能選項來完成與新日鐵的交易，並發出聲明稱「我們繼續堅持認為這項交易不涉及國家安全問題，因為日本是我們最堅定的盟友之一」。

美國鋼鐵公司執行長 David Burritt 週三表示，如果交易受阻，該公司可能被迫關閉工廠，並將總部從匹茲堡遷出。這筆交易對維持美國鋼鐵公司老工廠的競爭力和維持就業至關重要。

美國鋼鐵公司的年產能為 2000 萬噸，新日鐵是日本最大的鋼鐵製造商，兩家公司合併後的產能將達 8600 萬噸。