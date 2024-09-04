盤後速報 - 恒耀國際(8349)次交易(5)日除權0.99元，參考價65.9元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05
恒耀國際(8349-TW)次交易(5)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.99元。
首日參考價為65.9元，相較今日收盤價72.40元，權值合計為6.51元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|72.40
|0.0
|0.0%
|0.9865
|2024/04/10
|67.5
|1.4981
|2.22%
|0.0
|2023/09/06
|61.9
|0.0
|0.0%
|0.9961
|2022/09/08
|69.6
|0.0
|0.0%
|1.0
|2022/07/13
|51.0
|1.2
|0.0%
|0.0
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