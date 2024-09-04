search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 恒耀國際(8349)次交易(5)日除權0.99元，參考價65.9元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05


恒耀國際(8349-TW)次交易(5)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.99元。

首日參考價為65.9元，相較今日收盤價72.40元，權值合計為6.51元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 72.40 0.0 0.0% 0.9865
2024/04/10 67.5 1.4981 2.22% 0.0
2023/09/06 61.9 0.0 0.0% 0.9961
2022/09/08 69.6 0.0 0.0% 1.0
2022/07/13 51.0 1.2 0.0% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
恒耀國際72.4-1.09%

延伸閱讀


Empty