盤後速報 - 冠好(8354)次交易(5)日除息0.3元，參考價17.0元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05
冠好(8354-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為17.0元，相較今日收盤價17.30元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.73%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|17.30
|0.3
|1.73%
|0.0
|2023/10/12
|14.5
|0.3
|2.07%
|0.0
|2022/09/22
|15.0
|0.8
|5.33%
|0.0
|2021/10/01
|14.85
|0.3
|2.02%
|0.0
|2020/11/10
|18.1
|0.7
|3.87%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 冠好(8354)股價拉至漲停，漲停價19.1元，成交1,716張
- 盤中速報 - 冠好(8354)大漲7.54%，報19.25元
- 盤中速報 - 冠好(8354)股價拉至漲停，漲停價19.65元，成交3,521張
- 盤後速報 - 冠好(8354)下週(9月5日)除息0.3元，預估參考價18.8元
上一篇
下一篇