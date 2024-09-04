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鉅亨速報

盤後速報 - 冠好(8354)次交易(5)日除息0.3元，參考價17.0元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05


冠好(8354-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為17.0元，相較今日收盤價17.30元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.73%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 17.30 0.3 1.73% 0.0
2023/10/12 14.5 0.3 2.07% 0.0
2022/09/22 15.0 0.8 5.33% 0.0
2021/10/01 14.85 0.3 2.02% 0.0
2020/11/10 18.1 0.7 3.87% 0.0

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