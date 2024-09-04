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鉅亨速報

盤後速報 - 新潤(6186)次交易(5)日除權息3.5元，參考價95.65元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05


新潤(6186-TW)次交易(5)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利1.5元，合計股利3.5元。

首日參考價為95.65元，相較今日收盤價112.00元，權息值合計為16.35元，股息殖利率1.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 112.00 2.0 1.79% 1.5
2023/09/26 51.7 2.2 4.26% 0.0
2022/10/25 28.3 3.0 10.6% 0.0
2021/10/06 29.75 1.25 4.2% 0.5
2020/07/20 34.4 3.0 8.72% 0.0

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