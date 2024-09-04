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股災打擊風險偏好 避險貨幣日元上漲 澳元、英鎊疲軟

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-04 15:25

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股災打擊風險偏好 避險貨幣日元上漲 澳元、英鎊疲軟(圖:shutterstock)

在華爾街遭遇近一個月來最嚴重的拋售以及亞洲股市大幅下跌後，也影響外匯市場，交易員紛紛避險，導致避險貨幣日元周三 (4 日) 上漲，而澳元英鎊等風險較高的貨幣則表現疲軟。

催化劑是美國一些疲軟的製造業數據，引發了人們對全球最大經濟體硬著陸的擔憂，讓非農就業數據公布之前，交易員已經感到緊張。


Pepperstone 資深研究策略師 Michael Brown 表示，空頭突然捲土重來。他補充說，糟糕的工廠數據本身並不足以造成市場如此大的反應。「然而，這確實說明了參與者對傳入數據的敏感性更高，尤其是意外的下行數據。」

日元兌美元匯率一度上漲 0.4%，至 144.89 ，截至格林威治標準時間 0525，日元兌美元匯率上漲約 0.2%，至 145.15 。

不過，美元兌大多數其他主要貨幣走強，因為即使美國經濟成為人們關注的焦點，美元也往往會吸引避險買盤。

英鎊隔夜下跌 0.23% 後持平於 1.3117 美元。歐元兌美元上漲 0.13%，至 1.1058 ，前一交易日下跌 0.26%。

另一個避險貨幣瑞士法郎兌美元匯率上漲約 0.26%，至 0.8480。

相較之下，澳元兌美元受風險偏好轉變影響，進一步下跌 0.13%，至 0.67025 ，延續周二 1.2% 的跌幅。

加密貨幣也出現下滑，比特幣以太幣分別下跌約 2.9% 和 3.4%。

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日元美元避險澳元英鎊歐元

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日元/美元0.0069050.00%
澳元/美元0.6705-0.07%
英鎊/美元1.31120.02%
歐元/美元1.1060.15%
瑞郎/美元1.17940.32%
美元/日元144.82-0.42%
比特幣56608.8-4.05%
以太幣2388.5-5.18%

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