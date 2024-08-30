分析師：日元若升破140 將不利日股上漲

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-30 14:00

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日元最近的上漲已經超過了許多日本企業用來預測獲利的水準，加劇了出口商下調獲利指引的風險，分析師認為，若日元匯率突破 140，將損害日本股市

隨著日本央行和聯準會在貨幣政策發出更強烈的訊號，日元兌美元自 7 月底以來已上漲 3.5%，一些分析師預測日元兌美元將在年底觸及 135。

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這強於日本央行最新季度短觀調查中逾 9，000 家企業預期的平均水準 144.77，也高於豐田、本田汽車等大型出口商的假設。

分析師預計，日元兌美元每升值 1 元，日本企業獲利將下降 0.4%-0.6%。本周大部分時間，日元匯率都高於 144.77，距離 7 月初觸及的 38 年低點 161.95 還很遠。

三菱日聯摩根士丹利證券公司高級投資策略師 Kohei Onishi 表示，一旦日元來到 140 左右，一些日本企業可能會下調業績指引。Kohei Onishi 補充道，歷史經驗顯示，當日元匯率強於企業預測時，日經 225 指數往往會下跌。

丸山證券 (Marusan Securities) 常務執行官 Nobuyuki Kashihara 指出，對日元升值超過 140 的擔憂，是近期美股和日本股市差距的最大原因。